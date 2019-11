Wie Vorarlberger Jäger gegen Imageverlust kämpfen

Das ganze Wissen um Wildtiere und Jagd sei verloren gegangen. Mit Aufklärungsaktionen in Schulen und Kindergärten versucht die Vorarlberger Jägerschaft dagegen vorzugehen.

Vor mehr als Hundert Jahren sei die Jagd eine sehr angesehene Tätigkeit gewesen, so der Jagd-Historiker Roland Moos gegenüber Vorarlberg Heute. Doch "im Wandel der Zeit hat es sich leider Gottes so entwickelt, dass die Jagd heute teilweise schräg angesehen wird. Und auch die Jäger haben nicht mehr diesen Stellenwert wie früher."

In den 1960er-Jahren wurde daher eine Jägerschule durch die Vorarlberger Jägerschaft errichtet. "In der Jägerschule bilden wir jedes Jahr ca 100 neue Jäger und Jägerinnen aus", sagt Christof Germann (Landesjägermeister). Die Warteliste sei voll. Und ein klarer Trend zu erkennen: Die Jagd werde zunehmend weiblich. Inzwischen seien rund 1/3 der Absolventen Frauen. VOL.AT berichtete .

Aufs Schießen reduziert

Mehr Wissen vermitteln?

Um diese Botschaften nach außen zu tragen, startete die Vorarlberger Jägerschaft Aufklärungsaktionen in Schulen und Kindergärten. "Das ganze Wissen um die Wildtiere und um die Jagd ist verloren gegangen", so Christian Ammann, Leiter des Wildparks Feldkirch. "Und ich finde es unumstritten, dass wir in der Richtung viel arbeiten."