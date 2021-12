Wie viel das "Gratis"-Testen kostet

Österreich ist Europameister im Testen - und das verursacht Milliardenkosten.

In keinem anderen EU-Land wird derzeit so viel getestet wie hierzulande. Die hohe Anzahl an Corona-Tests verursacht in Österreich Milliardenkosten. Wie die Beantwortung einer Budgetanfrage der NEOS ergeben hat, rechnet das Gesundheitsministerium für das laufende Jahr mit Testkosten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Kommendes Jahr sollen es weitere 1,3 Milliarden Euro sein. Dagegen nehmen sich die Ausgaben für die Impfungen geradezu bescheiden aus, wie eine Grafik der Agenda Austria zeigt.