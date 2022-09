Wie Verstappen am Sonntag schon Weltmeister werden könnte

Wenn die Formel 1 am kommenden Wochenende zum ersten Mal seit 2019 wieder auf den Marina Bay Street Circuit in Singapur zurückkehrt, könnte sich Max Verstappen unter Umständen zum zweiten Mal die WM-Krone aufsetzen.

Am 2. Oktober, zwei Tage nach seinem 25. Geburtstag am Freitag, muss der Niederländer 22 Punkte mehr machen als Charles Leclerc und 13 mehr als sein eigener Red-Bull-Kollege Sergio Perez. "Es gibt keinen Grund zur Eile", gab er sich vorerst aber zurückhaltend.

"Denke nicht an die Meisterschaft"

"Ich denke nicht wirklich an die Meisterschaft, ich möchte nur ein positives Wochenende auf der Strecke haben und es Rennen für Rennen angehen", meinte das Geburtskind. "Wir waren schon eine Weile nicht mehr in Singapur, daher wird es interessant zu sehen, wie sich die Strecke entwickelt hat", sagte Verstappen mit Blick auf das Nachtrennen unter Flutlicht. 2020 und 2021 wurde der Grand Prix aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. 2019 hatte Sebastian Vettel noch mit Ferrari gewonnen.

Verstappen führt in WM-Wertung mit 116 Punkten Vorsprung

Verstappen führt in der WM-Wertung mit 116 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Aushängeschild Leclerc, der Mexikaner Perez liegt 125 Punkte hinter ihm. 16 von 22 Rennen sind bereits absolviert - also knapp drei Viertel der Saison. Damit Verstappen die Mission Titelverteidigung schon jetzt erfolgreich abschließen kann, dürfte Leclerc bei einem Verstappen-Sieg inklusive schnellster Runde nicht besser als Achter werden. Ohne den Zusatzpunkt darf der Monegasse aus Sicht von Verstappen maximal auf den neunten Platz kommen.

"Sie stehen sich selbst im Weg"

Allzu groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Titelfeier nach dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF 1, Sky) somit nicht. Andererseits hat Ferrari in dieser Saison schon den einen oder anderen kapitalen Bock geschossen. "Der größte Helfer von Max und Red Bull Racing in dieser Saison war Ferrari", brachte es Sky-Experte Ralf Schumacher auf den Punkt. "Sie stehen sich selbst im Weg", urteilte Gerhard Berger über die Scuderia. Dabei hatten die Italiener "zu Beginn der Saison ein Auto, das unserem überlegen war", wie Red-Bull-Berater Helmut Marko ausführte. In der Tat gewann Leclerc zwei der ersten drei Rennen, Verstappen dagegen fiel zweimal aus.