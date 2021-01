Wie sicher ist die aktuelle Impfung für Allergiker?

Der Lingenauer Hautarzt und Allergologe Dr. med. univ. Marcus R. Kadgien klärt im VOL.AT-Talk über die aktuell verabreichten Impfstoffe auf.

Gerade mRNA-Impfstoffe wie der aktuell in Vorarlberg verabreichte von Pfizer/BioNTech oder das Produkt von Moderna sorgen in der Bevölkerung für viel Skepsis. Die Sorgen sind nachvollziehbar, handelt es sich doch um die ersten Impfstoffe dieser Art, die am Mensch eingesetzt werden. Der Lingenauer Hautarzt und Allergologe Dr. Marcus Kadgien relativiert aber und räumt im VOL.AT-Video-Call mit vorherrschenden Zweifeln gegenüber der neuen Vakzine auf.

Impfung für Allergiker?

Besonders eine von der WHO ausgesprochene Warnung in Bezug auf das neue Präparat sorgte in einem beträchtlich großen Teil der Bevölkerung für Skepsis: Menschen, die allergisch auf diverse Medikamente reagiert haben, oder die aus Gründen wie diesen schon anaphylaktische Schocks erlitten haben, sollten von den mRNA-Impfstoffen Abstand nehmen. "Grundsätzlich ist es so, dass man eine Allergie nur gegen etwas entwickeln kann, zudem man schon Kontakt hatte. Eine Impfung setzt sich aus dem Wirkstoff und weiteren Beistoffen zusammen. Im Normalfall treten die allergischen Reaktionen bei diesen Beistoffen auf. Dazu zählen Konservierungsstoffe wie z.B. Polyethylenglycol. Die Zahl an Überreaktionen ist aber verschwindend gering", informiert der Hautarzt. "Die Impfung ist also auch für Allergiker geeignet, die z.B. unter Heuschnupfen leiden oder auf Insektenstiche reagieren."