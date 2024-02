Wie sehen Vorarlberger eine mögliche Legalisierung von Cannabis?

Grüne Bewegung: Schilling für Legalisierung

Lena Schilling, grüne EU-Spitzenkandidatin und bekannte Ex-Lobau-Aktivistin, sorgt mit einer Aussage zur Legalisierung für Aufsehen. Gegenüber "Heute" offenbarte Schilling, dass sie eine Legalisierung von Cannabis befürwortet, was sie als Unterstützung einer anderen "grünen Bewegung" beschreibt. Sie steht im Einklang mit den langjährigen Bemühungen der Grünen, Cannabis-Produkte in Österreich zu entkriminalisieren. Doch wie sehen Vorarlberger das Thema? VOL.AT hat sich in der Dornbirner Innenstadt umgehört.