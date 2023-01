Wie lange bleibt Ihr Christbaum stehen?

Jeder kann selbst entscheiden, wie lange er den Christbaum stehen lässt. VOL.AT hat sich umgehört, wie Vorarlberger es halten.

Abbau nach den Feiertagen

Heutzutage wird der Christbaum meist recht früh in der Weihnachtszeit aufgestellt. Dementsprechend früh wird er auch wieder entsorgt. Nur wenige kaufen den Baum erst ganz kurzfristig vor dem Fest. Für die meisten endet Weihnachten mit dem Abend des 26. Dezember. Dann beginnen auch die Vorbereitungen für den Jahreswechsel. Dementsprechend bauen viele den Baum nach den Festtagen am 27. oder 28. Dezember ab. Manche warten auch bis nach Silvester.

Nach Dreikönig oder Lichtmess

Für viele Katholiken ist jedoch klar: Der Christbaum bleibt in der Wohnung stehen, solange es geht. Die Weihnachtszeit dauert mindestens so lange, bis die Sternsinger zu Dreikönig kommen. Dieses Fest beendet die Weihnachtszeit im christlichen Glauben im engeren Sinn. Nach dem 6. Januar oder am darauf folgenden Sonntag wird dann abgebaut. Teilweise bleibt der Baum aber sogar bis "Mariä Lichtmess" am 2. Februar stehen. Nach alter kirchlicher Tradition endet dann die Weihnachtszeit – 40 Tage nach Weihnachten.