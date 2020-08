Wie kommen wir weiter?

Bei der dritten Ausgabe der „Land|Gespräche|Hittisau“ dreht sich alles um Mobilität.

Hittisau. Wie wichtig und wertvoll Bewegungsmöglichkeit und -freiheit sind, wurde vielen Menschen in den letzten Monaten ganz deutlich bewusst. Aber auch wie „einfach“ es im Prinzip ist, das Auto mal stehen zu lassen und wie angenehm weniger Straßenverkehr sein kann. Vor diesem Hintergrund dreht sich bei den Landgesprächen Hittisau in diesem Jahr alles um das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Dabei wird man sich auf die Suche machen nach Alternativen zum ständig steigenden Verkehr. Antworten werden gesucht auf Fragen wie, wie es gelingen kann Menschen, die sich bewegen wollen und müssen in Einklang zu bringen mit Menschen, die Ruhe brauchen oder suchen.

„Über diese für die Gemeinden des Bregenzerwaldes relevanten Fragen möchten wir mit auswärtigen Fachleuten diskutieren. Eingeladen haben wir sowohl Experten mit akademischem Hintergrund als auch Praktiker“, erklärt Hermann Hagspiel, einer der Initiatoren der Veranstaltungsreihe. Als Vortragende haben zugesagt: Harald Frey (Senior Scientist am Institut für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität, Wien), Jörg Zimmermann (Verkehrsplaner im Amt der Vorarlberger Landesregierung), Gerhard Fehr (Verhaltensökonom & CEO von FehrAdvice & Partners, Zürich) sowie Roland Gruber (Geschäftsführer nonconform, Moosdorf/Kärnten), der mit erfahrenen Praktikern aus Landgemeinden mit beispielhaften Lösungen nach Hittisau kommen will. Dazu gehören

Die Moderation wird Andrea Weninger (Geschäftsführerin bei Rosinak & Partner, Dornbirn u. Wien) übernehmen. Das e5-Team organisiert am Vormittag einen „kmº-Markt“ mit Lebensmitteln aus der Region auf dem Dorfplatz sowie während der Pause am Nachmittag innovative Testfahrzeuge zum Ausprobieren. Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. September 2020 von 13 bis 18 Uhr im Ritter-von-Bergmann Saal in Hittisau statt. Der Eintritt zur Tagung ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Sie ist ab sofort möglich, telefonisch unter 05513 6209 250 oder per E-Mail an tourismus@hittisau.at.