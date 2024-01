Wie ist die neue Bianca: Comeback der Influencerin nach 17 Monaten

Nach einer 17-monatigen Abwesenheit meldet sich Bianca, bekannt als „BibisBeautyPalace“, mit einer inspirierenden Botschaft und deutlichen Veränderungen auf Instagram zurück.

Persönliche und berufliche Neuausrichtung

Sie sieht so glücklich aus … #bibisbeautypalace #comeback

Veränderung

Sie ändert sogar ihren Usernamen von "bibisbeautypalace" in "biancaheinicke" um. Neben der Namensänderung fällt besonders ihr neues Bio-Statement auf: „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.“ – ein Zitat von Heinz von Förster. Zudem zeigt das neue Profilbild von Bianca sie in einem veränderten Licht, was eine deutliche Abkehr von ihrem früheren Image als „BibisBeautyPalace“ symbolisiert.