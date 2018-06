Kläger, der keine Berufsunfähigkeitspension erhält, will den psychiatrischen Gerichtsgutachter anzeigen.

Er habe sich gefühlt „wie im Film ,Einer flog übers Kuckucksnest‘ mit Jack Nicholson“, in dem der Umgang mit psychiatrischen Patienten kritisiert wurde. Das sagte der Kläger während der gestrigen Sozialgerichtsverhandlung am Landesgericht Feldkirch im Rechtsstreit gegen die beklagte Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Denn seine Untersuchung durch den psychiatrischen und neurologischen Gerichtsgutachter sei eine Schmierenkomödie gewesen. Der Sachverständige habe ihn „minutenlang wortreich angestarrt“ und gesagt, ihn interessiere nicht, was dem Kläger als Internatsschüler an traumatischen Erlebnissen widerfahren sei. Das Gutachten sei deshalb unseriös. Er wolle den Gutachter nun anzeigen, gab der Kläger bekannt.