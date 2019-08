Wie geht es weiter mit Italiens Regierung?

Hintergrund: Die Anti-Salvini-Allianz. Kommen nun die Technokraten an die Macht? Oder geht es mit der "Zombie"-Regierung weiter.

Italiens rechtspopulistischer Innenminister und Vize-Premier Matteo Salvini will die Koalition aus seiner Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu Fall bringen und eine Neuwahl. Doch so einfach ist das nicht. Eine Erklärung von Ministerpräsident Giuseppe Conte könnte am Dienstag den Weg weisen, wie es weitergeht. Doch es gibt viele Möglichkeiten, wer in Rom weiter regiert. Eine Auswahl: