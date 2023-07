Wie die Wasserrettung die Festspiele absichert

Taucher der Vorarlberger Wasserrettung sind auch heuer wieder im Festspieleinsatz. VOL.AT war bei einer der Proben vor Ort.

Die Wasserrettung überwacht die Proben und Aufführungen bei der Seebühne in Bregenz. Heuer gibt es laut Tauch-Landesreferent Daniel Haspel insgesamt 48 Einsätze am See.