Abtreibung in USA: Eine fatale Entscheidung

©Nathan Howard/Getty Images/AFP

Abtreibung in USA: Eine fatale Entscheidung ©Nathan Howard/Getty Images/AFP

Wie die USA 50 Jahre in die Vergangenheit reisen

Am Freitag wurde das liberale Abtreibungsrecht vom obestersten US-Gericht gekippt. Die Meinungen dazu spalten sich, die Hilfsbereitschaft unter Frauen ist groß.

Mit seiner Entscheidung vom Freitag hat das höchste US-Gericht ein Urteil außer Kraft gesetzt, das fast 50 Jahre lang galt. Die Entscheidung Roe v. Wade von 1973 hatte zuvor das Recht auf Abtreibung sichergestellt. Durch die Aufhebung des Abtreibungsrechts dürfen die einzelnen US-Bundesstaaten selbst über das Recht auf Abtreibung entscheiden. In mehreren Bundesstaaten wurden Abtreibungsverbote bereits in Kraft gesetzt. Diese Verbote gelten auch bei Vergewaltigungen und Fällen von Inzest. Bei medizinischen Notfällen soll es Ausnahmen geben.

Die Entscheidung spaltet die Gesellschaft. Papst Franziskus hat eine Abtreibung damit verglichen, "einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen". Der Vatikan begrüßte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Barack Obama äußerte sich via Twitter:

Lage in Österreich

Auch in Österreich sind Abtreibungen nicht legal, sondern nur straffrei. Wird die gültige Fristenlösung (bis zur 12. Schwangerschaftswoche) nicht eingehalten, drohen Frauen ein Jahr und Ärzt:innen bis zu drei Jahren Haft.

Zudem ist Österreich das einzige Land in Westeuropa, in dem Abtreibungen nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Die Parteien im Nationalrat sind in der Frage gespalten, Vertreter:innen der katholischen Kirche und die "Recht auf Leben”-Lobby treten für eine Verschärfung der Gesetze ein.

Proteste in den USA

Am Wochenende kam es in mehreren Bundesstaaten zu Protesten. Dass Frauen in Teilen des Landes nun die Hoheit über ihren eigenen Körper genommen wird und sie im schlimmsten Fall etwa gezwungen werden, das Kind eines Vergewaltigers auf die Welt zu bringen, entsetzt Abtreibungsbefürworter und Liberale.

Frauen helfen Frauen

Auch in den sozialen Netzwerken schlägt das kontroverse Thema große Wellen. Auffällig ist die Hilfsbereitschaft unter Frauen. Ein Trend, der gerade im Umlauf ist, soll Frauen in den USA helfen in anderen Staaten eine Abtreibung durchzuführen.