Wie die Ländle-Jägerschaft zum Massenabschuss steht

Landesjägermeister Christoph Breier hat bei "Vorarlberg LIVE" über den Druck auf die Jägerschaft, Massenabschüsse und Jagen in der Schonzeit gesprochen.

Jagen in der Schonzeit

Eines will die Jägerschaft nicht: In der Schonzeit trächtige Tiere erlegen zu müssen, um Quoten zu erfüllen. Es sei eine schreckliche Sache, bei solchen Abschüssen dann fast lebensfähige Embryonen sehen zu müssen, so Breier. Viele Jäger brächten so etwas auch nicht übers Herz.