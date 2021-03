Wie die FH Vorarlberg der Krise trotzen will

Landeshauptmann Markus Wallner: Der Ausbau der Studienangebote und Studienplätze wird weiter fortgesetzt.

Die FH Vorarlberg wurde von der Corona-Pandemie in einer Wachstumsphase erwischt, in ihrer Weiterentwicklung aber nicht gebremst. Der Studienbetrieb wurde erfolgreich auf Distance Learning umgestellt und die Nachfrage nach Studienplätzen an der FH ist ungebrochen. Der Ausbau mit neuen zukunftsorientierten Studiengängen und die Erweiterung des Platzangebots werden konsequent fortgesetzt, so Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink im Pressefoyer am Dienstag. Ein Fokus ist dabei auf den im Herbst 2021 startenden Bachelorlehrgang "Umwelt und Technik" und das Masterstudium "Wirtschaftsinformatik – Digitale Transformation" (ab Herbst 2022) gerichtet.