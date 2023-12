Wie das Erdbeben in der Türkei und Syrien auch Vorarlberg bewegte

Es war eine der schlimmsten Naturkatastrophen dieses Jahres und die tragischen Auswirkungen bewegten Menschen auf der ganzen Welt. Auch in Vorarlberg war die Solidarität groß und zahlreiche Hilfsaktionen wurden gestartet.

Im Februar 2023 ereignete sich in der Türkei und in Syrien ein verheerendes Erdbeben, das zu massiven Zerstörungen und zahlreichen Todesopfern führte.

Das Beben erreichte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala und verursachte in weiten Teilen beider Länder schwere Schäden. Es zählt zu den stärksten und tödlichsten Erdbeben in der jüngeren Geschichte der Region ‒ über 50.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Rettungsbemühungen gestalteten sich aufgrund der schweren Schäden und Nachbeben als besonders herausfordernd.

Solidarität in Vorarlberg war groß

Sammelstellen in Vorarlberg eingerichtet

In Dornbirn, Nenzing und anderen Vorarlberger Gemeinden und Städten wurden Sammelstellen für Hilfsgüter eingerichtet, bei der die Menschen Sach und Geldspenden für die Betroffenen des Erdbebens abgeben konnten.

Große Mengen an Sachspenden

Den betroffenen Menschen fehlte es an praktisch allem und so wurden unter anderem Nahrungsmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, Zelte, Decken, Schlafsäcke und warme Kleidung gesammelt. Innerhalb nur weniger Tage kamen große Mengen an Sachspenden zusammen, die mit Lkw ins Erdbebengebiet geschickt wurden.