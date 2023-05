Wie aus einem Horrofilm: Bäume mit weißem Gespinst überzogen

Weißer Schleier auf vielen Büschen

Der Name kommt durch die feinen Gespinste, in denen sich die für den Menschen ungefährlichen Raupen je nach Art einzeln oder in Gruppen verpuppen. Der Schleier kann mit der Zeit ganze Büsche und Bäume überziehen. Er dient den Raupen als Schutz vor Feinden. Bedingt durch das immer wärmer werdende Klima treten Gespinstmotten häufiger und vermehrt in Massen auf.