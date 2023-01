"Wichtig ist, dass das Gebäude funktioniert"

Neue Entwürfe stehen bereits. "Die runde Form möchten wir gerne beibehalten, wenn es die Lage erfordert, sind wir aber auch bereit für ein eckiges Modell", so Kleber. Grundsätzlich sei man kompromissbereit, was eine kompaktere Version der Halle angeht: "Wichtig ist, dass das Gebäude samt Innenleben funktioniert."

Restaurant fällt weg - Disco soll jedenfalls kommen

Dem Rotstift zum Opfer gefallen ist auch das angedachte Restaurant. "Ein echtes Restaurant mit allem Drum und Dran zu führen, ist in Vorarlberg nicht mehr so einfach", erklärt Mario Kleber, "darum haben wir das wegreduziert". Zwar ist eine Gastronomie nach wie vor im Plan, jedoch soll diese vor allem der Verköstigung bei Eishockey-Matches dienen. Keine Abstriche machen will man jedoch bei der Diskothek: Den jungen Leuten im Bregenzerwald fehlt nach wie vor eine regionale Möglichkeit zum Feiern. "Seit das E-Werk in Andelsbuch geschlossen hat, verspricht man eine neue Lösung, bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Darum ist uns das sehr wichtig."