Wichtel Challenge: Auch 2021 werden Weihnachtswünsche von Bedürftigen erfüllt

Die Wichtel Challenge ist gestartet. Jeder kann mithelfen, um Herzenswünsche von sozial Bedürftigen im Ländle zu erfüllen.

Jeder Mensch soll zu Weihnachten ein Geschenk bekommen. Daher gibt es die Wichtel Challenge. Ob Gutscheine für Malerbedarf, eine neue Winterjacke oder eine Maniküre - einige Wünsche sind schon zusammengekommen. Manche von ihnen sind alles andere als klassische Weihnachtswünsche. Die Wünsche stammen von sozial bedürftigen Menschen in Vorarlberg, denen die finanziellen Mittel oder die Möglichkeiten fehlen, an ganz banale Dinge heranzukommen.

Wunsch auswählen und erfüllen



Noch bis am 28. November können soziale Einrichtungen sich anmelden und bis am 4. Dezember die Wünsche ihrer Klienten einbringen. Vorarlberger und auch Unternehmen können schon jetzt zum Weihnachts-Wichtel werden und die Herzenswünsche pünktlich zu Weihnachten erfüllen. Das ist ganz einfach: Online kann ein Wunsch ausgewählt werden. Dann besorgt man das Gewünschte und verpackt es. Die Geschenke können an die Einrichtung geschickt oder persönlich vorbeigebracht werden. Zum Schluss wird die Übergabe noch online bestätigt. Übrigens: Das Vorarlberger Wichtel-Team sucht noch Verstärkung aus dem Unterland.