Whatsapp und Instagram bekommen neue Namen

Die Facebook-Apps Instagram und WhatsApp bekommen einen Namenszusatz, der ihre Zugehörigkeit zum Konzern deutlich macht. Sie sollen künftig "Instagram von Facebook" und "WhatsApp von Facebook" heißen, wie ein Sprecher des Online-Netzwerks der Nachrichtenwebsite "The Information" am Wochenende bestätigte. Der Schritt hätte keine Auswirkung auf die Funktionsweise der Apps, wäre aber ein politisches Signal.

Facebook übernahm Whatsapp und Instagram

Zuckerberg kündigte auch an, WhatsApp sowie den zweiten Facebook-Chatdienst Messenger und die entsprechende Funktion von Instagram auf eine gemeinsame technische Plattform zu bringen. Auch das würde eine mögliche Abspaltung erschweren. Die Details des Umbaus sind noch unklar, aber es zeichnet sich ab, dass der Grundpfeiler eine strikte Komplett-Verschlüsselung der Inhalte werden soll, wie sie bei WhatsApp üblich ist.

Facebook will wieder an Bedeutung gewinnen

"The Information" hatte bereits zuvor unter Berufung auf interne Firmenunterlagen vom vergangenen Herbst berichtet, dass Nutzer des Online-Netzwerks verstärkt Inhalte bei Instagram und WhatsApp teilen - was Sorgen um einen Bedeutungsverlust der Haupt-App von Facebook geschürt habe. Ein Hinweis auf die Namens-Ergänzung "von Facebook" für die beiden Dienste war von einer Software-Entwicklerin bereits im März im Programmcode entdeckt worden. Zu einem ähnlichen Zusatz greift Facebook bereits auch bei seiner Plattform Workplace für die Kommunikation am Arbeitsplatz.