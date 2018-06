Wettsucht in der Weltmeisterschaft: Christine Köhlmeier vom Clean Feldkirch

Am heutigen Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Davon betroffen sind nicht nur Fans, sondern auch Wettsüchtige, weiß Christine Köhlmeier vom Clean Feldkirch.

Steigende Zahl nach WM

In 10 Jahren behandelte das Suchtzentrum “Clean” in Feldkirch etwa 300 Klienten mit Glücksspielsucht. Sportwettensüchtige haben es während der Fußballweltmeisterschaft besonders schwer. “Die steigende Anzahl der Wettbüros und die Werbungen für Wetten vor Fußballspielen tun dann ihr Übriges”, so die Expertin, die seit 26 Jahren in diesem Bereich tätig ist. Für die Zeit nach der WM rechnet Köhlmeier wieder mit einem kurzzeitigen Anstieg der Betroffenen, die sich bei beratenden Stellen melden. Generell ist die Anzahl der Abhängigen laut Köhlmeier in den vergangenen Jahren eher gestiegen.