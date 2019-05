Wettkampfgruppen duellierten sich beim Kuppelcup

Der erste regionale Höhepunkt wurde mit dem Saisonstart der Kuppelcup-Bewerbe des Bezirks Bregenz im Hinteren Bregenzerwald in Au gemacht.

Der alljährlich von der Feuerwehr Au organisierte Wettbewerb musst aufgrund der Schlechtwetterlage vom Freigelände der Volk- und Mittelschule Au in den Schulsaal verlegt werden. Im Saal fanden die Feuerwehrdamen und Feuerwehrmänner alles bestens vorbereitet und somit herrschten auch beim Indoor-Kuppelcup perfekte Wettkampfbedingungen. Insgesamt 31 Wettkampfgruppen aus dem ganzen Land hatten der Einladung Folge geleistet und waren als Teilnehmer des Kuppelcups nach Au gekommen. Unter den dominierenden Männergruppen fanden sich auch drei Damenmannschaften welche ihr Können demonstrierten.

Alle Gruppen absolvierten zuerst zwei Grunddurchgänge, wobei das jeweils bessere Ergebnis zur Wertung kam. Sechzehn Gruppen nahmen an den Finalläufen teil, dort kam es nicht nur auf die Schnelligkeit an, genau beobachtet von den Wertungsrichtern sollte der Lauf von den Wettkampfgruppen auch Fehlerfrei abgeschlossen werden. Es wurden den zahlreich erschienen Besuchern spannende Duelle und beeindruckende Leistungen geboten und diese feuerten die Wettkampfgruppen ordentlich an. Es wurde ein aufregendes Kräftemessen bei den Achtel-, Viertel- und Halbfinale. Schlussendlich wurde das Finale unter den Besten und Schnellsten ausgetragen.