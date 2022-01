Wetterwarnung: Bis zu 150 Zentimeter Neuschnee erwartet

Bereits ab heute Nachmittag kehrt der Winter zurück. In ganz Vorarlberg und Tirol ist mit intensiven Schneefällen zu rechnen.

Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich des Arlbergs und des Brenners. „Wir sind trotz Omikron-Welle gut vorbereitet, die Winterdienst-Teams wurden für Volleinsätze in Bereitschaft versetzt. Wichtig ist, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten. Das gilt speziell in den kommenden Tagen für das gesamte Streckennetz der ASFINAG in Tirol und Vorarlberg“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Durch ein gut funktionierendes Gesundheitskonzept gibt es zurzeit auch keine personellen Engpässe bei den Winterdienst-Mitarbeitenden. „Wir haben höchste Standards bei Maskenpflicht und Tests, setzen auf Homeoffice und haben im Streckendienst die Schicht-Trupps getrennt. Das hat bislang einen größeren Personalausfall verhindert“, so Siegele.

Bis zu 150 Zentimeter Neuschnee

Laut den Wetterprognosen ist mit einer markanten Nordwest-Staulage zu rechnen. Diese bringt in Vorarlberg, speziell im Arlberggebiet bis zu 150 Zentimeter Neuschnee und in Tirol am Brenner bis zu 90 Zentimeter Neuschnee in den kommenden Tagen.

In Vorarlberg stehen mehr als 60 Mitarbeitende bereit, können auf mehr als 3.000 Tonnen Salz in den Lagern und Silos für die rund 90 Kilometer lange Strecke zurückgreifen. In Vorarlberg kommt der Winterdienst auf Kosten von rund 1,5 Millionen Euro pro Saison. Im Schnitt legen die Winterdienst-Trupps 90.000 Kilometer pro Saison in ihren Winterdienst-Fahrzeugen zurück.

©VOL.AT

Wetteraussicht:

©VOL.AT

Dienstag: Winterliche Nordweststaulage mit Schneefall bis in tiefe Lagen. Aus der Nacht heraus schneit es morgens und vormittags noch verbreitet. Die ergiebigen Schneefälle lassen langsam nach, machen ab Mittag und am Nachmittag mehrstündige Pausen. Am meisten Schnee fällt im Bregenzerwald und am Arlberg. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, Höchstwerte: -3 bis +3 Grad. Abends neuerliche Intensivierung der Schneefälle.

Winterliche Nordweststaulage mit Schneefall bis in tiefe Lagen. Aus der Nacht heraus schneit es morgens und vormittags noch verbreitet. Die ergiebigen Schneefälle lassen langsam nach, machen ab Mittag und am Nachmittag mehrstündige Pausen. Am meisten Schnee fällt im Bregenzerwald und am Arlberg. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, Höchstwerte: -3 bis +3 Grad. Abends neuerliche Intensivierung der Schneefälle. Bergwetter für morgen Dienstag: Intensiver Nordstau mit viel Neuschnee! Die aus der Nacht heraus starken Schneefälle lassen nur langsam nach, tagsüber stellen sich dann aber zeitweise schwächere Phasen ein. Später am Tag wird der Schneefall erneut intensiv. Temperatur in 2000 m: um -11 Grad. Der Höhenwind weht kräftig aus Nordwest, zu Beginn und am Abend oft auch stürmisch.

Intensiver Nordstau mit viel Neuschnee! Die aus der Nacht heraus starken Schneefälle lassen nur langsam nach, tagsüber stellen sich dann aber zeitweise schwächere Phasen ein. Später am Tag wird der Schneefall erneut intensiv. Temperatur in 2000 m: um -11 Grad. Der Höhenwind weht kräftig aus Nordwest, zu Beginn und am Abend oft auch stürmisch. Aussichten für Mittwoch: Die windige und nasse Nordweststaulage setzt sich fort. Damit ist anhaltender und erneut ergiebiger Schneefall wahrscheinlich. Wiederum sind der Bregenzerwald und die Arlbergregion von viel Neuschnee betroffen. Im Rheintal und am Bodensee regnet es, die Schneefallgrenze liegt um 1000 Meter Seehöhe. Nachts auf Donnerstag lassen Regen und Schneefall deutlich nach. Tiefstwerte: -2 bis +2 Grad. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad.

Die windige und nasse Nordweststaulage setzt sich fort. Damit ist anhaltender und erneut ergiebiger Schneefall wahrscheinlich. Wiederum sind der Bregenzerwald und die Arlbergregion von viel Neuschnee betroffen. Im Rheintal und am Bodensee regnet es, die Schneefallgrenze liegt um 1000 Meter Seehöhe. Nachts auf Donnerstag lassen Regen und Schneefall deutlich nach. Tiefstwerte: -2 bis +2 Grad. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad. Aussichten für Donnerstag: Wetterberuhigung. Letzte Regen- und Schneeschauer klingen ab und die Wolken lichten sich. Mit lebhaftem Westwind in der Höhe kommt die Sonne zeitweise hervor. Es ist mild, Höchstwerte bis 10 Grad. Nullgradgrenze um 2500 Meter.

Wetterberuhigung. Letzte Regen- und Schneeschauer klingen ab und die Wolken lichten sich. Mit lebhaftem Westwind in der Höhe kommt die Sonne zeitweise hervor. Es ist mild, Höchstwerte bis 10 Grad. Nullgradgrenze um 2500 Meter. Aussichten für Freitag: Unsichere Prognose. Mit einer Westströmung sollte es trocken bleiben und bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig werden. Auf den Bergen wird es kälter, in den Niederungen Höchstwerte von knapp 10 Grad. Nachts auf Samstag Kaltfront.