Wetterglück für Meilenstein der Jugend Aktiv

Buch. Dorfplatz avancierte bei Jubiläumsparty mit über 800 Gästen zur Partyarena.

Eine gute Portion Mut und ein bravouröses Organisationsmanagement haben die Funktionäre der Bucher Jugendorganisation allemal bewiesen, zumal ein großes Open-Air-Konzert auf dem Dorfplatz der Berggemeinde wohl zu einem seltenen Ereignis zählt. Um das 40-jährige Bestehen 2022 in einem größeren Rahmen coronabedingt nachfeiern zu können, stellte sich der Ortsverein der großen Herausforderung. Auf die monatelange Planung folgte eine Woche vor dem Event der Aufbau, ehe kürzlich die Arena am Dorfplatz am frühen Abend ihre Pforten öffnete. Gleich zum Auftakt legte die Vorarlberger Band „Nevermind“ einen souveränen Auftritt hin. „Die spielen auch Musik aus meiner Zeit“, zeigte sich auch das ältere Publikum, darunter Vereinsfunktionäre und Mitglieder der Gründerzeit, vom Konzert sehr angetan.