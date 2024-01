Wetter, wie im April: Neue Woche bringt Plusgrade

In den kommenden Tagen erwartet Vorarlberg eine Mischung aus Sonne, Wolken, Regen und Wind. Die Temperaturen bleiben mild.

Der Montag startet mit zunehmender Bewölkung, die Sonne tritt immer mehr in den Hintergrund. Nachmittags wird sie kaum zu sehen sein. In vielen Tälern weht ein windiges, teils föhniges Wetter, was für mildere Temperaturen sorgt. Am Abend setzt von Nordwesten her Regen ein, bei einer Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1400 Metern. Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad.

Dienstag

In der Nacht zum Dienstag fallen Schauer, die Schneefallgrenze liegt um 1000 Meter. Am Vormittag klingen diese ab und es lockert auf, doch viel Sonnenschein ist nicht zu erwarten. Der nächste Wolkenschirm zieht nach Mittag auf. Auf den Bergen herrscht stürmisches Wetter, während der Westwind in den Tälern tagsüber nachlässt. Es bleibt relativ mild mit Tiefstwerten zwischen -1 und 4 Grad und Höchstwerten von 4 bis 9 Grad.

Mittwoch

Eine sehr windige und milde Westströmung prägt den Mittwoch. Der Tag beginnt oft sonnig aufgelockert, bevor sich am Nachmittag eine Kaltfront von Norden nähert. Niederschlag wird erst am Abend erwartet. Der westliche Wind weht teils stark in Böen, auf den Bergen herrscht Sturm. Die Temperaturen bewegen sich zwischen Tiefstwerten von 1 bis 6 Grad und Höchstwerten von 9 bis 14 Grad.