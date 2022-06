Wetter: Starker Regen sorgt für Überschwemmungen

Kräftige Regenfälle haben am frühen Mittwochmorgen bereits für einige Einsätze in Vorarlberg gesorgt. Die Wetterprognose für Donnerstag gestaltet sich recht trüb.

Kein angenehmes Erwachen hatten am frühen Donnerstagmorgen gleich mehrere Vorarlberger Haushalte: Kräftige Regenfälle setzten etwa in Lustenau, Hörbranz und Eichenberg einige Keller unter Wasser, in Dornbirn gingen zwei Bäche über.