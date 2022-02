Wetter: Mini-Frühling vor neuer Kaltfront

Von Dienstag bis Donnerstag ausgesprochen milde Temperaturen für die Jahreszeit, ab Freitag schwache Kaltfront mit Schneefall.

Der Dienstag startete mit dichten Wolken, ab Mittag sollte es aber sonniger werden. Dabei wird es vor allem im Mittelgebirge deutlich milder als am Montag. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 8 Grad. Es folgt eine gering bewölkte bis wolkenlose und damit in den Tal- und Beckenlagen frostige Nacht. Milder bleibt es meist in den mittleren Hanglagen, Nebel am Bodensee und im unteren Rheintal ist nicht ganz ausgeschlossen.