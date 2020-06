Wetter die nächsten Tage eher wechselhaft

Die nächsten Tage werden ein Mix aus Sonne und Wolken, Regen und sogar Schnee sein.

Der Donnerstagnachmittag verläuft stark bewölkt und es regnet verbreitet leicht bis mäßig, Schnee fällt vorerst nur in Hochgebirgslagen. Auf den Bergen und in Schauernähe frischt der Wind spürbar auf. Höchstwerte: 15 bis 19 Grad.

Freitag

Vor allem am Vormittag ziehen noch häufig Regenschauer übers Land, auf den Bergen oberhalb von 1900 bis 2200 Meter fällt Schnee. In Schauernähe lebt der Westwind stark böig auf. Am Nachmittag überwiegen abseits der Weststaulagen der Berge die trockenen Abschnitte. Die Sonne zeigt sich zwischendurch nur kurz, am häufigsten im Rheintal und am Bodensee. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad. Höchstwerte: 13 bis 16 Grad.