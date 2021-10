"Wetten, dass...?": Die ersten Details zur Gästeliste

Show-Titan Thomas Gottschalk moderiert nach zehn Jahren wieder die Familiensendung im ZDF.

Am 6. November feiert er live in Nürnberg den 40. Geburtstag von "Wetten, dass ..?". Nun ist auch ein Teil der Gästeliste der Samstagabendshow bekannt.

ABBA-Gründer sind dabei

Keine nostalgische Sendung

Moderatorin Michelle Hunziker äußert sich gegenüber der Bild so: "Ich möchte vor allem in der Sendung Spaß haben zusammen mit Thomas. Wir werden die Show rocken und keine nostalgische Sendung machen, die nur in Erinnerung schwelgt. Wir tun also so, als wären wir nie weg gewesen und machen da weiter, wo wir aufgehört haben."