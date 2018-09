Westwien und Bregenz mit Remis

Bregenz Handball erkämpft sich beim 21:21 einen Punkt bei Westwien.

Am vierten Spieltag der spusu Liga traf Bregenz Handball auswärts auf Westwien. Am Ende erkämpfte sich die Lützelberger-Sieben einen Zähler.

Die Bregenzer erwischten einen perfekten Start, führten schnell mit 3:0. In weiterer Folge verlief das Spiel ausgeglichen, die Gäste aus der Festspielstadt gingen mit einer knappen 12:11-Führung in die Halbzeitpause. Vor allem Mitkov bereitete den Hietzingern immer wieder Probleme, dem Neuzugang aus Krems gelangen in den ersten 30 Minuten insgesamt sechs Treffer.