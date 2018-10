Westschweizer Doppelpack für RHC Wolfurt

Am kommenden Wochenende sind die Herren sowie das U20-Team am Genfer See im Doppeleinsatz.

Samstagnachmittag starten Erath & Co. in die Meisterschaft und wollen den Saisonauftakt erfolgreich absolvieren. Im Anschluss möchten auch Kapitän Zehrer und seine Herren den Ligastart nach den erfolgreichen Cup-Auftritten mit 3 Punkten beginnen.

Am Sonntag zieht der rot-schwarze Tross dann weiter nach Pully, die neue renovierte Aussenbahn wird hoffentlich mehr Spielfluss zu lassen wie in der Vergangenheit, damit die Stärken der Hofsteiger zur Geltung kommen. Carlos Theurer und Daniel Zehrer können die Reise nicht antreten, U20 muss weiterhin auf den verletzten Kai Böhler verzichten.

Samstag, 06.10.2018

15.30 Uhr Genéve RHC – RHC Wolfurt U20

17.30 Uhr Genéve RHC – RHC Wolfurt Herren

Sonntag, 07.10.2018

14.00 Uhr Pully RHC – RHC Wolfurt Herren

16.00 Uhr Pully RHC – RHC Wolfurt U20