Westliga im Ticker: Bregenz in Kufstein, Hohenems vs Reichenau

Unterschiedliche Aufgaben zum Auftakt der Westliga für die beiden Vorarlberger Vertreter.

Der Ticker vom Spiel Hohenems vs SVG Reichenau

HOHENEMS. Mit dem Regionalliga Tirol Tabellenzweiten SVG Reichenau und den beiden Salzburger Klubs SK Bischofshofen und FC Pinzgau/Saalfelden genießt der VfB Hohenems in den ersten von insgesamt zehn Spieltagen vom Regionalliga West Play-off das Heimrecht. Zum Auftakt kommt mit SVG Reichenau die stärkste Auswärtsmannschaft der Regionalliga Tirol am Karsamstag (16. 30 Uhr) ins Stadion Herrenried. Das Team von Erfolgscoach Gernot Glänzer (55) hat die letzten sechs Spiele, davon vier Siege und zwei Remis, auf fremden Platz nicht verloren. SVG-Goalie Clemens Steiner (25) hat in 22 Meisterschaftsspielen nur 24 Gegentreffer einstecken müssen, Reichenaus Trumpfkarte ist die starke Defensive und das gute, schnelle Umschaltspiel. Vorsicht vor dem sechzehnfachen Goalgetter Philipp Thurnbichler (30). „Haben großen Respekt vor Hohenems und sind vor dem starken Gegner auch gewarnt. Können aber sicher in Hohenems Punkten“, sagt Reichenau Coach Gernot Glänzer. Aber auch Hohenems hat die letzten Dutzend Meisterschaftsspiele nicht mehr verloren und strotzt nur so von Selbstvertrauen. Zudem hat VfB-Standardtorhüter Andre Breitfuß (25) seit 317 Minuten ohne Unterbrechung kein Gegentor bekommen. Bis auf Außenbahnspieler Dominik Fessler (24) können die Emser auf die stärkste Aufstellung zurückgreifen. „Jetzt kommen andere Kaliber zu uns. Habe schon eine Idee, wie meine Mannschaft gegen den starken Gegner gewinnen kann. Es braucht aber eine 90-minütige Klasseleistung der gesamten Mannschaft“, bringt es VFB-Trainer Martin Brenner (37) auf den Punkt. Mit Interimskapitän Tim Wolfgang (25) wird nur ein Hohenemser Urgestein vermutlich in der Startformation stehen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Defensivkünstler fix gesetzt. „Müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Start wird gegen die Unbekannte aus Tirol nicht einfach. Unser Team hat sich sehr gut entwickelt und kann mit Glück und keinem Verletzungspech im Frühjahr noch viel erreichen“, sagt Tim Wolfgang. Hohenems setzt auf auf die Offensivvariante (3/4/3). Vor allem das Samba-Quartett Matheus Guilherme Lins de Almeida (22), Gabriel Pereira Brilhante (20), Vitor das Neves Silva (22) und Valdir Henrique Barbosa da Silva (24) plus die Scharfschützen Tamas Herbaly (26) und Valentin Matkovic (20) sowie Regisseur Pierre Nagler (21) haben mit viel Spielwitz und Torgefährlichkeit zum sportlichen Höhenflug beigetragen.TK