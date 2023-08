Westliga im Stream&Ticker: Derby Altach II vs Röthis

Der Ticker vom Spiel Altach II vs Röthis

Die SCR Altach Juniors hoffen am Sonntag, 16 Uhr in der Cashpoint-Arena, Livestream VN.at, im Derby gegen SC Röthis endlich auf den ersten Saisonsieg in der Regionalliga West. Die Vorderländer ihrerseits wollen nach dem 1:0-Sieg in Kufstein den Erfolgstrend fortsetzen. Die zweite Garnitur der Altacher hat aus den ersten drei Meisterschaftsspielen zwei Remis geholt und erlitt eine Niederlage. Sowohl für die Rheindörfler als auch die Röthner steht das prestigeträchtige Aufeinandertreffen unter dem Motto „Punkten heißt die Überlebensdevise“ im Kampf um den Klassenerhalt. Das Trainergespann rund um Louis Mahop und Philipp Netzer wurde mit „Liebling“ Atdhe Nuhiu (34) erweitert. Der Angreifer der Profiabteilung unterstützt das SCRA-Duo und hat auch schon die Trainingseinheiten der Fohlentruppe geleitet. „Müssen 90 Minuten lang an unsere Leistungsgrenze gehen um zu Punkten“, sagt Altach Juniors Sportchef Markus Podradsky. Seit zwei Saisonen zählt Verteidiger Gjon Koci (26) fix zur Startformation der Rheindörfler. Im Frühjahr bestritt der Defensivkünstler alle Pflichtspiele für Altach II.

Ein besonderes Wiedersehen gibt es für die beiden FC Dornbirn Kicker Martin Krizic (19) und Aaron Fontain (19). Krizic als Leihspieler von der Birkenwiese in die Cashpoint-Arena gewechselt will wie sein jahrelanger Teamkollege Fontain in der Drittklassigkeit Spielpraxis sammeln um sich dann für höhere Aufgaben künftig zu empfehlen. Krizic spielt in der linken Abwehrseite, Fontain auf der rechten Außenbahn, da sind etliche Zweikämpfe der beiden Dornbirner vorprogrammiert. „Wollen den nächsten Schritt machen und gehen optimistisch ins Derby“, so Röthis Cotrainer Daniel Summer (42). Röthis tritt fast in der gleichen Startaufstellung wie zuletzt in Kufstein (1:0) auf. Einzig Spielmacher Julian Mair fehlt urlaubsbedingt. Die letzten direkten Duelle entschieden die Vorderländer dreimal zu Null für sich, einmal gab es eine brüderliche Punkteteilung.