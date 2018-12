Westduell im Zeichen des Ehrenamt

Traditionell lädt der EC Bregenzerwald zum Ende des Jahres die Blaulichtorganisationen der Region auf ein Heimspiel ein.

Die zusätzliche Unterstützung der Blaulichtorganisationen kommt den Wäldern am Mittwoch sehr gelegen. Mit Kitzbühel ist nämlich der Tabellennachbar zu Gast, bei einem Sieg nach 60 Minuten können Christian Ban und Co. den 13. Rang übernehmen und wären dann bereits auf Schlagdistanz zu Zell am See. Die Eisbären sind derzeit auf der Nummer 12, der rettende Platz für das Play Off. „Endlich spielen wir wieder. Wir haben trainiert und uns ausgeruht, die Mannschaft ist also bereit.“, lässt Wald Coach Jurrikkala wissen. „Gegen Kitzbühel müssen wir von Beginn an bereit sein und unser Spiel durchziehen. Es wird nicht leicht, wir müssen den Rhythmus wieder finden.“