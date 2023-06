West Ham triumphiert in der Conference League

Ein 2:1-Sieg gegen den italienischen Club Fiorentina lässt den Verein aus London jubeln.

In Prag wurde zwischen Fiorentina und West Ham der Sieger der UEFA Conference League ermittelt. Es ging dabei nicht nur um den Titel des dritthöchsten europäischen Bewerbs im Clubfußball, sondern auch um ein Fixticket für die kommende Saison in der UEFA Europa League.

In Halbzeit eins verlief das Geschehen über weite Strecken ausgeglichen, vielleicht mit leichten Vorteilen für die "Hammers". In der Nachspielzeit erzielten die Italiener zwar den vermeintlichen Führungstreffer, Jovic bugsierte die Kugel irgendwie ins Tor, allerdings galt der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht. So ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.