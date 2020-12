Werner Gunz spendet "Ma hilft" eine halbe Million Euro

Werner Gunz sieht die enorme Spende, die er "Ma hilft" hat zukommen lassen, als Investition in Vorarlberg. Bei "Vorarlberg Live" hat er über seine Beweggründe gesprochen.

Werner Gunz bei "Vorarlberg Live"

Anlässlich seines 60. Geburtstages hat Werner Gunz 500.000 Euro an "Ma hilft" gespendet. Der Unternehmer hat im April 2020 die Leitung seiner Firma, der Gunz Warenhandels GmbH, an seinen Sohn Stefan und Schwiegersohn Michael übergeben. Dem Dank für die erfolgreich vergangenen letzten 24 Jahre wollte er auch eine Tat folgen lassen - In Form einer Spende, einer Investition in Vorarlberg, wie es Werner Gunz nennt.