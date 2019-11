Werden Privatpatienten besser und schneller behandelt?

"Patienten erster Klasse" werden privatversicherte Personen oft genannt. VOL.AT ging der Frage nach, inwiefern es in Vorarlberg die sogenannte Zweiklassengesellschaft gibt.

Die SPÖ schreibt in ihrem Magazin "Kontrast", dass es immer mehr Wahlärzte gibt, während die Zahl der Kassenmediziner stagniert. Dies sei vor allem bei der Primärversorgung der Fall, also bei Haus-, Frauen- und Kinderärzten. Außerdem müsse ein Wahlarzt, laut Kontrast, lediglich drei Patienten in der Stunde behandeln, um seine Praxis zu finanzieren. Bei Kassenärzten hingegen seien es neun Patienten.