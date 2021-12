Werden Männer künftig mittels "Hodenbad" verhüten?

"Coso" könnte eine Revolution für die Empfängnisverhütung bedeuten. Das Verhütungsmittel für Männer ist hormonfrei, arbeitet mit Ultraschalltechnologie und wurde zur Anwendung an den Hoden entwickelt.

Die Frage, ob Männer in Zukunft ihre Hoden zur Empfängnisverhütung regelmäßig in ein Ultraschall-Bad legen werden, ist noch offen. Bislang wurde das Konzept noch nicht an Menschen getestet. Studien könnten Aufschluss über die Wirksamkeit des Hoden-Einleg-Geräts geben.