"Wer unerfahren ist, hat im alpinen Gelände nichts verloren"

Mit steigenden Temperaturen erhöht sich am Wochenende die Lawinengefahr in Vorarlberg erheblich – Experten warnen vor Nassschneelawinen und raten Unerfahrenen dringend von alpinen Touren ab.

Das sonnige Wetter, die schneebedeckten Berge: All das lädt förmlich zu frühlingshaften Skitouren ein. Wintersportler, die noch nicht genug vom weißen Gold haben, sollten an diesem Wochenende allerdings besonders vorsichtig sein. Nicht nur in Tirol, wo am Donnerstag bei einem Lawinenunglück drei Menschen ihr Leben verloren, ist die Lawinengefahr durch nassen Schnee groß. Auch in Vorarlberg warnen Experten vor der tageszeitlichen Erwärmung und dem tageszeitlichen Anstieg von Lawinengefahr.