Wer steckt wirklich hinter der Klimaschutz-Ikone?

Vom US-Magazin "Time" wurde sie zur "Person des Jahres" 2019 gekürt: Greta Thunberg hat als Klimaaktivistin die halbe Welt bereist. Doch wie schafft der Teenager solch ein gigantisches Arbeitspensum und wie tickt Gretas Familie?

"Das stille Mädchen, das hinten sitzt"

2018 demonstrierte sie mit einem Schild, auf dem "Skolstrejk för Klimatet" (Schulstreik für das Klima) stand, jeden Freitag vor dem schwedischen Reichstag in ihrer Heimatstadt Stockholm. Dafür verpasste Greta jeden Freitag die Schule. Aus der einsam Streikenden wurde jedoch bald die weltweite Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future".

"Es ist sehr anstrengend. Ich bin es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Normalerweise bin ich das stille Mädchen, das ganz hinten sitzt. Aber von einem Tag auf den anderen wollen nun viele Menschen mit mir sprechen und Selfies mit mir machen. Das überwältigt mich manchmal", so Thunberg gegenüber "Spiegel Online".

Gretas Eltern

Hinter Greta Thunberg stehen ihre Eltern, anscheinend bedingungslos. Beide sind in Schweden seit Jahren keine Unbekannten. Vater Svante Thunberg ist ein bekannter Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor. Außerdem managt er seine Ehefrau, die Opernsängerin Malena Ernman.

"Sie ist kein PR-Produkt"

"Was sie aus dem Mund von Greta Thunberg hören, ist das, worüber Greta Thunberg nachdenkt und was sie dann aufschreibt. Sie ist nicht das Sprachrohr ihrer Eltern, einer PR-Kampagne oder von uns Wissenschaftlern", so Anderson im "Spiegel".