Wer regiert in Vorarlberg? ÖVP beginnt zu sondieren

Die Vorarlberger ÖVP wird die Sondierungsgespräche mit den anderen vier Landtagsparteien über eine mögliche Regierungszusammenarbeit wie angekündigt am Dienstag beginnen.

Am Dienstagvormittag werden Gespräche mit den NEOS und den Sozialdemokraten geführt, am Nachmittag mit den Grünen und den Freiheitlichen, hieß es am Montagnachmittag vonseiten der ÖVP.