Wer gewinnt in Melbourne - Kann Alonso die Bullen biegen?

Wird der GP in Melbourne wieder zum Duell Fernando Alonso gegen die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez?

Weltmeister Verstappen führt die WM nach zwei Rennen vor seinem Teamkollegen Perez mit nur einem Punkt Vorsprung an. Die Überraschung der heurigen Saison ist bisher aber, wie schnell Fernando Alonso im Aston Martin ist. Der spanische Altmeister und Doppel-Weltmeister war in beiden bisherigen Saisonrennen am Podest und ist Dritter in der WM-Wertung.