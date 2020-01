Wie läuft es für Fabio Gstrein und Johannes Strolz in Wengen?

Das Rennen im Live-Ticker. Wer holt sich den Slalom-Sieg am Lauberhorn?

In Wengen steht am Sonntag der Slalom-Klassiker auf dem Lauberhorn auf dem Programm. Vorjahressieger Clement Noel eröffnet das Rennen. Als erster Österreicher geht Marco Schwarz mit der Nr. 4 ins Rennen.

Die Abfahrt am Samstag gewann der Schweizer Beat Feuz, die Kombination am Freitag der Österreicher Matthias Mayer. Wer gewinnt den Slalom-Klassiker in Wengen?

Liveticker zum Slalom in Wengen

Wengen dürfte wie Adelboden enge Partie werden

Die Pistenverhältnisse zuletzt in Adelboden waren hervorragend und ließen auch mit hohen Startnummern noch starke Leistungen zu, die ersten 15 lagen am Ende innerhalb von neun Zehntelsekunden. Eine enge Partie hält Schwarz auch in Wengen für möglich. "Wenn man sich die letzten Rennen anschaut, sieht man, wie brutal hoch das Niveau zur Zeit ist, da kann eigentlich der 30. auch noch Richtung Top fünf oder Richtung Podium fahren."

An seine Adelboden-Leistung anschließen will Fabio Gstrein, der Siebenter war. Zuvor hatte Johannes Strolz als Zehnter in Madonna in den Top 10 angeklopft. Michael Matt, Marc Digruber und Manuel Feller - 2019 hinter Noel und vor Marcel Hirscher in Wengen Zweiter - hoffen auf Steigerung.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Im Jänner geht es für die Slalomfahrer Schlag auf Schlag, nach Wengen warten innerhalb weniger Tage die Klassiker in Kitzbühel und Schladming. "Es ist wichtig, dass man dazwischen immer wieder runterkommt, ein paar andere Sachen macht, um auf andere Gedanken zu kommen. Und dass man natürlich die freien Tage gut nützt mit Physioeinheiten und Vorbereitung auf die nächsten Rennen", weiß Schwarz, wie es sich durch die heiße Phase kommen lässt.