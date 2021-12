Wer feiert wie? Kuriose Weihnachtsbräuche weltweit

Andere Länder, andere Sitten. Das gilt auch für typische Gepflogenheiten zur Weihnachtszeit. Nicht in jedem Land werden die Geschenke am Heiligabend ausgepackt.

Die 13 Trolle in Island, der Hexenbesen in Norwegen oder Glücksspiel in Spanien. Nahezu jede Nation hat seine eigenen Weihnachtsbräuche. Die Ungewöhnlichsten zeigen wir Ihnen in unserem Video.