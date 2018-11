Wer entscheidet, wie eine Abschiebung durchgeführt wird?

Eine integrierte Familie soll aus Sulzberg abgeschoben werden - aber wer ist für eine solche Entscheidung zuständig?

Fehler korrigiert

Mit einem Landtagsbeschluss fordert das Land nun mehr Mitspracherecht im Asylverfahren, Familientrennungen will man künftig vermeiden. Bundekanzler Kurz sieht den Fehler aber nicht auf Bundesebene, sondern in Vorarlberg selbst. Die umstrittene Entscheidung sei in der Regionalstelle des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Feldkirch getroffen worden, die Direktion in Wien habe den Fehler rasch wieder korrigiert.