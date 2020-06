Richter: "Wenn nicht bald Ruhe bei Ihnen einkehrt, werden Sie bald in Haft sein"

Jugendlicher bereits zum 2. Mal vom Gericht schuldig gesprochen. Acht Monate bedingte Haft für schweren Raub sowie weitere Delikte.

Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 16-jähriger Teenager wegen Raub, Erpressung und Nötigung verurteilt worden. Der Jugendliche ist bekannt bei Polizei und Gericht. Denn es ist nicht sein erster, sondern bereits zweiter Schuldspruch, den er in seinen jungen Jahren erhält.