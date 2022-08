"Wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man ein eigenes Amt"

Im ORF-Sommergespräch bezieht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger Position zu Themen wie dem Fachkräftemangel, Tempo 100 und der Energiekrise.

Zur ÖVP als möglichen Koalitionspartner bei der nächsten Wahl fand Meinl-Reisinger klare Worte. Allerdings positionierte sie sich auch gegen Neuwahlen in diesem Herbst - in der Krise dürfe man nicht "zünseln".

all

all

self

self

Reallöhne können steigen

In Branchen wie dem Dienstleistungsbereich gebe es einen Fachkräftemangel. "Da können die Reallöhne ordentlich steigen", so Meinl-Reisinger. Um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, müssten die Arbeitgeber, die aufgrund der Pandemie und steigender Energiepreise ebenfalls unter Druck stünden, aber vom Staat entlastet werden. So müssten die Lohnnebenkosten um mindestens fünf Prozentpunkte sinken.