Wenn Klubkollegen zu Gegnern werden

Vor dem Handball-Länderspiel Österreich gegen Schweiz war Nationalspieler Lukas Herburger bei "Vorarlberg LIVE"

Exakt zwei Jahre nach der bitteren 25:28-Niederlage im Auftaktspiel bei der WM-Endrunde in Ägypten und fünf Tage nach dem 28:29 im Duell um den Turniersieg im Yellow Cup in Winterthur wartet auf Österreichs Handball-Männerteam zum Abschluss des elftägigen Teamlehrganges erneut ein Kräftemessen mit der Schweiz. Das 49. Duell in der Geschichte geht am Freitag in der Handballarena Rieden in Bregenz über die Bühne.