Wenn Freunde zu Rivalen werden

Am Samstag kreuzen der FC Bizau und der FC Egg ab 16 Uhr die Klingen.

Bizau. Einmal wöchentlich – jeweils montags – treffen sich die beiden Freunde Ralph „Jeff“ Geiger und Roland Kornexl zum gemeinsamem Mittagessen, unter anderem um das Fußballgeschehen vom Wochenende Revue passieren zu lassen. Wenn sich allerdings der Kaufmann Bausysteme FC Bizau und der FC Brauerei Egg auf dem Fußballplatz gegenüber stehen, ist es für 90 Minuten vorbei mit Spaß und Flachserei. Natürlich möchte dann jeder der beiden Trainer seinem Gegenüber „ans Bein pinkeln“. Am kommenden Samstag ist es wieder einmal so weit, im Bizauer Bergstadion ist um 16 Uhr „Derbytime“.

Die Gastgeber haben aus den bisherigen sechs Begegnungen zehn Punkte geholt, womit sich der Coach zufrieden zeigt: „Als Aufsteiger liegen wir auf Platz fünf, das wollen wir mehr?“ Zuletzt gab es beim Derby in Alberschwende ein 2:2-Remis. „Das Ergebnis schmeichelt uns, weil wir den Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit erzielt haben. Wir machen uns momentan durch dumme Abspielfehler und unnötige Fouls das Leben schwer“, so Geiger. Gegen Egg haben sich außer dem langzeitverletzten Pius Simma alle Kaderspieler fit gemeldet.