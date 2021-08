Wenn die Stars mit den Kids das Beachvolleyball lernen

Traditionell haben Anna Oberhauser und Co. bei der Wolfurt-Trophy zur Eröffnung den Kids Spaß vermittelt.

Die Courts waren perfekt vorbereitet für die Stars von Morgen. Am Vormittag startete das Training mit den Basics des Beachvolleyballsportes. Anna Oberhauser übernahm das Aufwärmprogramm, damit sich auch niemand verletzt. Daraufhin zeigte Florian Schnetzer den Kindern das Pritschen und Baggern spielerisch. Die jungen Sportler:innen konnten nicht genug kriegen und spielten bis 12 Uhr pausenlos weiter. Am Mittag gab es gemeinsam mit den Trainer:innen ein Mittagessen im Zelt. Nach einer kurzen Rast wollten die jungen Wilden sofort mit dem Training weitermachen um so viel wie möglich von den Profis zu lernen. Wir sind begeistert wie fokussiert die jungen Sportler:innen sind. Auch der Wettergott meinte es gut mit uns und die Courts waren pausenlos mit Sonnenstrahlen bedeckt.

Anschließend an das Wann & Wo Beachcamp startete die Qualifikation für den Hauptbewerb am Freitag. Sehr starke Teams mussten in diesem Jahr in der Qualifikation ran, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.