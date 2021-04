Wenn der Milchmesser zweimal klingelt

Steigende Inzidenz, verschärfte Maßnahmen in Lustenau und dem Bregenzerwald und verstörende Bilder vom "Corona Sundowner" an der Bregenzer Pipeline – ein Kommentar.

"Modellregion Vorarlberg, quo vadis? Anfangs sah es für das Vorzeigeprojekt gut aus, ganz Österreich blickte voller Ehrfurcht nach Westen. Das Land war Spitzenreiter, sowohl was das Testangebot betraf, als auch in Sachen Reaktionszeit, wenn es um das Auftreten des Virus, Contact Tracing und der Abriegelung betroffener Gebiete ging. Inzwischen sehen die Prognosen eher düster aus. Infektionen häufen sich wie die Zahl liegengelassener Bierdosen an der Bregenzer Pipeline. Zu sehen auf einem verstörenden Bild, das am Wochenende auf Social Media die Runde machte. Als ob man etwas zu feiern hätte. Offensichtlich können einige wenige mit der wiedererlangten Freiheit nicht umgehen und setzen damit die Gesundheit und die Freiheit aller, die sich an die Maßnahmen halten, aufs Spiel. Damit wird sich die hochgepriesene Modellregion wohl bald in den 'Müllkübel' der Corona-Historie verabschieden. Im Gegensatz zu manch einer Bierdose, welche dann dank des Einsatzes des Bregenzer Bauhofs am Sonntagmorgen entsorgt wurde."